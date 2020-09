Okay de kop is wat overtrokken maar interessant is het wel.

President van de enige sportpromotie die we erkennen opent een nieuw front: Iran. De spil is de 27-jarige Iraanse worstelaar Navid Afkari, wiens carrière we al vanaf gisteren sinds het begin nauwgezet volgen. Hij is veroordeeld tot twee doodstraffen (?) wegens het deelnemen aan protesten in 2018. Zijn twee broers zijn veroordeeld tot respectievelijk 54 jaar gevangenis en 74 zweepslagen en 27 jaar en 74 zweepslagen.

UFC-president Dana White voelt zich aangesproken omdat dit "net zo goed een van zijn vechters had kunnen zijn", en smeekt de Iraanse overheid Navid niet te executeren. Naast de smeekbede heeft hij ook de hulp van UFC's peetvader Donny T ingeroepen, want dat heeft toch iets meer statuur. We zijn erg benieuwd naar de uitkomst, maar we vermoeden dat Iran toegeeft door 1 doodstraf te schrappen en de tweede alsnog gewoon uit te voeren. Slim wel.

UFC Diplomacy

Ohja de VN bestaat ook nog