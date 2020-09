Een naald die alleen maar hoog is, is niet efficient te maken.



Ik denk dat wokenkrabbers wel gunstig kunnen uitpakken, maar alleen als je ze echt heel groot maakt.

Zeg een kubus van 500x500x500 meter.

Daar kan je 20k woningen in kwijt, goed voor 50k mensen

Op het dak plant je schaduw planten, zoals klimop, onder de zonnepanelen.

20 hectare zonnepaneel + 20 hectare groen, flink wat helipads en grote zwembaden die ook dienst doen als bluswater voorraad.

En of het nu slecht is of niet, je hebt dan automatisch 95% minder 3,4,5G straling.



Een kleine stad dus, maar dan dan alle voorzieningen te bereiken met de lift en loopband.

En natuurlijk buizenpost, voor als je in quarantaine zit en je de loempias, contactloos, thuisbezorgd wil hebben.



Dat scheelt een boel verkeer buiten het gebouw, zeker als je een inpandig treinstation etc. maakt.

Maar dat doe je aan de rand van de stad, en in de drukke binnenstad maak je dure, ruime, gezellige laagbouw, zodat je veel minder druk hebt op het wegennet.