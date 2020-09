Bij mijn buren (2 deuren verder) is een aanslag gepleegd die onder de pet is gehouden. Er hing een JeSuisCharlie-poster voor het raam, Marokkanen hebben het huis in brand gestoken, 's nachts, toen er ouders en kinderen lagen te slapen. De burgemeester is persoonlijk op bezoek geweest omdat het een terreuraanslag was. De bewoners zelf hebben aangegeven geen ruchtbaarheid aan de zaak te willen geven, omdat er kinderen wonen, ook in de belendende panden, en om de gewelddadige terroristen, die tot alles in staat zijn, niet nog meer voedingsbodem te geven.

Doofpot. Knielen. Toegeven. Dag na dag na dag na dag, en dat gebeurt al decennia lang. Dit is de stomste guerrilla-oorlog uit de geschiedenis omdat we erbij staan en ernaar kijken en niet bereid zijn er voor eens en altijd een eind aan te maken. Ja, mensen als ik wel, maar er zijn te veel Europeanen bereid doden en gewonden op de koop toe te nemen om de illusie in stand te houden. O tempora, o mores.