Okay, eerst over het bovenstaande plaatje van het betwiste kustgebied. Donkerblauw = het Turkse contentinaal plat (landmassa onderwater) waarop Turkije maritieme soevereiniteit claimt. De witte stippellijn is waar Grieks-Cyprus soevereiniteit claimt en geel is waar Turks-Cyprus aanspraak op maakt. Vorige maand deed Turkije als "blijk van goede wil" op verzoek van Duitsland even een stapje terug in hun claims, maar tot ieders verbazing komen zijn ze daar op teruggekomen en kiezen ze de aanval. Formeel geven ze het nieuwe demarcatieverdrag tussen Egypte en Griekenland op als reden.

Bovenop het sturen van seismisch onderzoeksschip Oruç Reis (wiki) geëscorteerd vijf Turkse marineschepen naar het betwiste gebied, heeft Turkije nu aangekondigd militaire oefeningen op zee te gaan houden.

Tegelijkertijd houdt Griekenland een war game met Frankrijk, Italië en Cyprus, en lijken ook de Emriaten hun gewicht in de strijd te gooien in de vorm van twee tot vier symbolische F16's. Ook Frankrijk parkeert twee Rafale-straaljagers op Kreta als gebaar aan Turkije. Kortom, de Turken houden de beschaafde wereld weer eens bezig en onze eigen financiële weerzin tegen de Grieken zetten we met liefde in de koelkast als ze hun rug recht houden tegenover Erdogan.

Het Al-Jazeera (de goeden!!!) perspectief

Het perspectief van de Turkse staats-TV (de slechten)