Hallo allemaal. Wij zijn even naar de kroeg en/of acht mensen aan het uitnodigen voor een feestje bij ons thuis. Het aantal nieuwe bij het RIVM bekende coronabesmettingen is de afgelopen week namelijk gedaald van 4013 naar [DIT WETEN WE DUS NOG NIET MAAR ZAL WEL LAGER ZIJN]. Maar [HIER WEER NIEUWE GETAL] nieuwe gevallen! Dat zijn minder mensen dan er in [NEW YORK/AMSTERDAM/DÜSSELDORF/MEPPEL//WINSUM/POSTERHOLT (NOOIT VAN GEHOORD TROUWENS, POSTERHOLT)] wonen. Dat is dus jammer van de economie enzo, maar Nederland wordt tenminste weer gezond (behalve die [HIER NOG EEN KEER CIJFER INVULLEN] stakkers en die ene herbesmette meneer dan). Samen kunnen we corona verslaan!

Weer onder de 500...