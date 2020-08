Het is een stervend huis. Iedereen weet dat en ook Shula weet dat. Het is "après nous le déluge" voor die hele Staatsomroep. Ze vieren feest zolang het nog kan, ze maken de budgetten op zolang ze die krijgen en zijn zelfs zo brutaal om te zeuren om méér. Want het kan op elk moment definitief afgelopen zijn. En dan gaat er een cultuur, een ideologie te gronde, een inmiddels decadent en lui geworden sekte waarbinnen de inteelt in de loop der jaren zijn verwoestende werk heeft gedaan. Het Gooise matras ligt er nog, en wie als nieuweling nog mee wil doen zal er op moeten kruipen en alsnog de standjes moeten leren beheersen die de sekte aan iedereen als verplicht oplegde, maar het is ranzig geworden, zit vol vlekken en ruikt al lang niet meer zo fris als in de tijd van Mies Bouwman, toen de televisie nog uitgevonden moest worden en men zich God waande.

Nee, er is niks meer uit te vinden, alles is al talloze malen gedaan, er is niks nieuws meer onder de zon. Men is moe en eigenlijk ook wel voldaan, heeft geen fantasie meer, geen durf, ziet geen uitdagingen meer en doet maar wat, klooit maar wat aan.

De Staatsomroep, een instituut dat totaal overbodig is geworden maar desondanks overeind blijft. Gewoon omdat het kan. Totdat het omgeduwd wordt of in elkaar stort.