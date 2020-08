Omdat het EK is verschoven is DIT de belangrijkste voetbalwedstrijd van het jaar en het is wel een beetje kiezen tussen twee kwaden. De Duitsers van Bayern München, die lijken wel sympathiek, maar het blijven Duitsers en voor je het weet vergallen ze je afscheidswedstrijd met acht goals. En die wandelende wattenstaafjes van Paris Saint-Germain, een porseleinen club met gekocht succes, en een speler als Neymar, een van tranen geboetseerde bal-ballerina met de gunfactor van een pak zure karnemelk. Maar voetballen kan-ie wel en hoe langer we erover nadenken, hoe meer we rekenen op een gestolen overwinning voor de genetisch gemodificeerde frambozen. In de halve finale tegen Lyon bleek topfavoriet Bayern München al kwetsbaar en Paris Saint-Germain is van een ander kaliber dan Lyon. Vooruit, 2-1 voor Paris Saint-Germain. Doelpunten Neymar, Mbappé en een eigen doelpunt. Bij de finale van de Europa League zaten we er compleet naast met onze voorspelling. Kijken op SBS6; over voetbal lullen mag in de digitale kantine hieronder.

UPDATE - RUST 0-0. Geen bijzonder helftje, wel aardig. Neymar grote kans, Lewandowski paal.

UPDATE 59" - 0-1 Bayern, Kingsley Coman met de kop

UPDATE - EINDE. Zeiden we toch, Bayern München wint Champions League! Neymar moet heel hard huilen.