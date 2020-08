Er zijn gewoon heel veel 'hersenlozen' in Nederland, in Europa, in de wereld.

En nu is er een crisis die ervoor gaat zorgen dat de verschillen steeds groter en voelbaarder worden in de maatschappij, dat is de financiele crisis, die uit de wind gehouden wordt omdat er een mooie afleiding is van het financiele wanbeleid , de kers op de taart; het Covid-virus.

Overal breken er rellen uit, velen mensen zijn onmachtig, die zitten al in een kutwijk waar ze niet uit weg kunnen, ze kunnen geen woning elders betalen, kopen noch huren, ze zitten met hun kinderen tot hun 60e op 1 flat, het onderwijs in die wijken , daar is bijna geen docent voor te vinden want die krijgen klassen vol halve wilden en hele onzekere bange kinderen voor hun kiezen, waarbij de tijd naar 'opvoeden' gaat, terwijl ze gewoon goed onderwijs behoren te krijgen.

Het enige wat ze kunnen is stemmen en als ze dat al doen, komt er veelal een cordon sanitaire om de partij van hun voorkeur, waardoor hun stem , al is het de grootste partij in die gemeente, gewoon buitenggesloten wordt.

Hier werkt zelfs het zo godvruchtige CDA aan mee.

Heel veel mensen voelen aan hun klompen aan dat ze buiten de boot (gaan) vallen, op alle gebieden; huis, werk, opleiding en banen die waarschijnlijk overbodig zijn of worden.

Er is veel meer aan de hand en dit is een symptoom.

En dat uit zich in een afname voor velen van hun zelfbeschikkingsrecht en dat voelen ze. En dat uiten ze nu, dit houdt echt niet op door ze neer te knuppelen.