Schrijver, columnist, polemicus en de Weduwe van Theo van Gogh: met Theodor Holman hebben we oude journalistieke adel aan de bar vanavond! Wat kan deze man niet? Interviewer in de Amsterdamse bibliotheek en zesvoudig GeenStijl Nazomergasten-presentator (mooie tijd was dat). Scriptschrijver en filmster, glamourkoning en Big Brother-VIP. Kwistalent bij Waku Waku en zondebok van Prem Radakishun. Holman is een rolmodel maar ook onderbroekmodel (we hebben de naaktfoto gezien), en vanavond zit hij aan de bar bij Chips. Nootje. Bier.,

LIVE! Om 21u00: op deze zender of in het GSTV YouTube-kanaal (abonneer!)

Audio Only: zoals iedere week na afloop beschikbaar in Soundcloud, de Appelmand en op Spotify.