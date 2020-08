Weet je. Van mening veranderen als de werkelijkheid daartoe aanzet. INTEGRITEIT noemen we dat en the golden lion heeft het weer eens te over. Of gewoon sierlijk toegeven dat hij ergens eigenlijk niet zoveel vanaf weet, ook dat doet onze CEO als geen ander. Bovenstaand: "I'm not that aware of the Snowden situation but I'm going to start looking at it. There are many many people, it seems to be a split decision, many people think that he should be somehow treated differently. And other people think he did very bad things. I'm going to take a very good look at it," waarna hij nog lijkt te suggereren dat er zowel uit linkse als rechtse kringen stemmen zijn die Snowden steunen.

In een eerder interview met de goede New York Times, namelijk de New York Post, liet Trump weten dat "There are a lot of people that think that he is not being treated fairly. I mean, I hear that. (...) I guess the DOJ is looking to extradite him right now? … It’s certainly something I could look at. Many people are on his side, I will say that. I don’t know him, never met him. But many people are on his side. (...) I’ve heard it both ways. From traitor to he’s being, you know, persecuted. I’ve heard it both ways."

Nou, ons gevoel zegt dat de Swamp Drainer Snowden inderdaad gaat pardonneren. Maar ons gevoel zegt wel meer. Snowden bij Joe Rogan en een aantal saillante tweets, na de breek.

Andere tijden

In veel belangrijker nieuws