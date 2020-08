Rellen in Utrecht, Den Haag, Blankenberge en Oostende. Een d rillrapper doodgestoken in Scheveningen, fans verklaren elkaar de oorlog. Een vijftienjarig meisje uit Schiedam werd doodgestoken vanwege onbeantwoorde liefde. Een 55-jarige man werd in Nijmegen door een groep “jongeren” knock-out geslagen. Een jongeman uit Assen kreeg een schedelbasisfractuur cadeau van een getinte man. De politie vraagt op tips, maar durft geen signalementen meer te delen. Bas verhinderde een horlogediefstal door een licht getint groepje en werd doodgeschoten.



Drie avonden & nachten rellen in de Haagse Schilderswijk. Niemand houdt zich aan de anderhalve meter, het is feest! “ze spelen met de politie”. Je ziet de politie letterlijk op de vlucht voor honderden “jongeren”. Er werden zoveel brandkranen geopend dat de waterdruk wegviel, het drinkwater kon vervuilen en er even geen bluswater was voor de brandweer.

Sommige “jongeren” zijn aangehouden, vrijgelaten en negentig dagen niet meer welkom in de multiculturele oase van onze Hofstad. Burgemeester Jan van Zanen moet het uitschot over het hek naar de buren gooien met een bestuurlijke maatregel, omdat zijn vertrouwen in het strafrecht blijkbaar zoek is. De stad van internationale vrede & recht is gevallen, de Turkse vlag wappert!

(tekst loopt door onder video)

Wanneer ouderen uit deze prachtwijk wordt gevraagd naar oplossingen, stellen ze voor deze “jongeren” een paar maanden geen uitkering te geven. Laat ze het maar “voelen”. Deze buurtvaders kennen hun pappenheimers en gaan er dus al voetstoots vanuit dat ze bij de sociale dienst lopen. Niet op school, niet op het werk. Verveling is volgens jongerenwerkers reden genoeg om los te gaan.

De tiendelige videoreportage van de strandrellen in Blankenberge zijn ruw, schokkerig, maar geven hetzelfde beeld. Een groep “jongeren” belaagt een groep politie en strandwachten. Die blijven in linie midden op het stand staan, terwijl versterking onderweg is. Zand, stoelen en dergelijke worden door de lucht gegooid, alles wordt geïncasseerd, een oudere agent vertrekt met een hoofdwond.

Op rustige momenten maken bendeleden selfies met de uitgeputte politie op de achtergrond. Het is een statussymbool erbij geweest te zijn en de politie te hebben vernederd. Zodra de “jongeren” doorhebben tussen de zee en de politielinie vast te zitten, wordt de veldslag dynamisch. Veel rennen, proberen in een meerderheid te komen en proberen weg te komen.

Twintig arrestaties in Blankenberge ten spijt, de boodschap komt niet meer aan. Een dag later gaat het mis in Oostende, dit keer twee families die een veldslag starten. Je ziet iedereen staan, en normale badgasten wegvluchten. Daarna beelden hoeveel federale politie gekomen is, en hoe het doorettert in de straten van Oostende zelf. Dit was meer dan een simpele familieruzie.

Er zijn grote fysieke problemen, maar de discussie vervalt tot symboolpolitiek zoals straatnamen. Over welke culturele uitingen van Facebook moeten verwijderd. Over de onafhankelijksdatum van Indonesië, een archipel waar een groot eiland nu vele kleinere eilanden onderdrukt, de ironie en incoherentie van selectieve haat tegen een vertroebeld zelfbeeld van het verleden, ontgaat hen.

We praten over een slavernijverleden, terwijl zelfs tweeverdieners te weinig verdienen om kinderopvang te betalen. Stalen kettingen zijn vervangen door een leger van ambtenaren, gerechtsdeurwaarders en agressief minutieus financieel toezicht, wat eindigt in hetzelfde lege bord. Boeren zorgen beter voor hun vee, dan politici voor hun kiezers.

Kanaleneiland bestaat voor 11,2% uit westerlingen, waarvan een deel niet uit Nederland. De Schilderswijk bestaat nog maar uit 8,5% autochtonen, de omvolking is te snel doorgeslagen, doorbreekt de sociale cohesie en controle. Deze los-vaste mini-samenlevingen vormen een nieuw stelsel van normen en waarden, waar het recht van de sterkste centraal staat.

Deze live-reacties op de video's van de brandstichting en rellen in Den Haag geven een keurig inkijkje wat de bewoners vinden. Ze zijn helemaal klaar met de politiek van de-escalatie, pappen & nathouden. Ze zien het gevaar van giftige rook voor bewoners inclusief (kleine) kinderen. Ze zijn woedend op relschoppers en verwachten extra vreemdelingenhaat vanwege hun wangedrag.

Die live-reacties zijn eigenlijk een compleet hoorcollege actuele politicologie en sociologie. Het is een noodkreet om meer duidelijkheid en structuur op straat. De bewoners willen orde en veiligheid; basisbehoeften van een rechtsstaat. Ze zijn klaar met loze beloften en langdradige subsidieprojecten. In die chat geven accounts met buitenlandse achternamen aan hiervoor op Wilders te stemmen.

Het zomerreces is bijna voorbij, en de rekening van de multiculturele droom ligt op de mat.