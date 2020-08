Oh jee, dat wordt weer een uitzending vol 'witte mensen dit' en 'witte mensen dat'.

Witte in zijn hoedanigheid als Enige Toegestane Term om inheemse Nederlanders mee aan te duiden, werd geboren aan de Universiteit van Amsterdam (d'oh). Die geboorte, zo heb ik mij door een voormalige student aan de FNWI van die dagopvang laten vertellen, verliep ongeveer als volgt: 'Blenk? What is blenk? Why don't y'all call yourselves white like the rest of the world? Blenk sounds like black, you know how confusing that is? IT'S RACIST!' Aan het woord was één van de vele, uit Amerika's gegoede middenklasse afkomstige en aan de UvA van papa's geld 'studerende', roomblanke activistenmeisjes met een Karl Marx complex. Twee weken later was blanke aan de UvA een besmette term. 'Slavendrijvers en kolonisten noemden zich blank! (ze noemden zichzelf ook wit)' 'De witten tijdens de Apartheid in Zuid-Afrika noemden zich blank!! (in het Engels heetten ze daar whites)' 'Witten in Nederland gebruiken dus een racistische term om zichzelf mee aan te duiden!!!' 'Reeeeee!!!!' 'Dat is Nazi!!!!!' 'Fascisme!!!!!!!' 'Dat is racisme!!1!!BBQ1!1!EINZ!'

Een hoop hysterie met als oorspronkelijk doel een oernederlandse term te vervangen door een anglicisme, omdat een volgelinge van Mad Marx "blank" niet begreep en niet correct kon uitspreken.

Het had hier kunnen ophouden, maar helaas bleek de interesse van Marcel Gelauff, deuger extraordinaire en winnaar van driehonderdachtentwintig Divibokaals, helaas te zijn gewekt. Hij negeerde de Wokies en stelde dat blanke juist te positief is omdat het associaties zou hebben met ’schoon’ en ’rein’. Het was een 180 graden andere invalshoek, maar met hetzelfde resultaat. De andere deugmedia doken er kwijlend bovenop, de Wokies vonden het best en Marcel won opnieuw de Divibokaal. De rest is geschiedenis.