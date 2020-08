Jongens, we hadden de muzikale dondergod Nick Cave (met hierboven de stream van z'n eigen YouTube-kanaal) al hoog zitten. Hier, dit topic over z'n nieuwe plaat. "Cave's album "Push the Sky Away" heeft familie van mij en mijzelf door een letterlijk en figuurlijk koude, armzalige periode geholpen", schreef onze/jullie chicago river onder het topic. Want dat is wat de man doet. Hij gaat onder je huid zitten, hij is er voor je, hij neemt je mee. Dit keer neemt hij ons mee naar de hoofdstad van Awesomeland, want net als onderkoning Ricky Gervais en een boel anderen is de baas de Vice-volk-iaanse verstikking van de ideeënmarkt en de ondermijning van creatieve processen en vrijheden KOTSBEU. In The Red Hand Files (een platform waarop fans vragen kunnen stellen aan Cave) maakt de 62-jarige legende gehakt van de cancel-culture. Dat vertalen we maar niet, het is goed zo. Z'n muziek koopt u hier.

Nick Cave over cancel-cultuur

"As far as I can see, cancel culture is mercy’s antithesis. Political correctness has grown to become the unhappiest religion in the world. Its once honourable attempt to reimagine our society in a more equitable way now embodies all the worst aspects that religion has to offer (and none of the beauty) - moral certainty and self-righteousness shorn even of the capacity for redemption. It has become quite literally, bad religion run amuck.

Cancel culture’s refusal to engage with uncomfortable ideas has an asphyxiating effect on the creative soul of a society. Compassion is the primary experience - the heart event - out of which emerges the genius and generosity of the imagination. Creativity is an act of love that can knock up against our most foundational beliefs, and in doing so brings forth fresh ways of seeing the world. This is both the function and glory of art and ideas. A force that finds its meaning in the cancellation of these difficult ideas hampers the creative spirit of a society and strikes at the complex and diverse nature of its culture.

But this is where we are. We are a culture in transition, and it may be that we are heading toward a more equal society - I don’t know - but what essential values will we forfeit in the process?"