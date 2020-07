Bovenstaande pleidooi tegen de verstikking van de ideeënmarkt is van onmiskenbaar links-liberaal signatuur, en garandeert de ondertekenaars ook dat ze absoluut aan de goede kant van de kloof staan. "The forces of illiberalism are gaining strength throughout the world and have a powerful ally in Donald Trump, who represents a real threat to democracy. (...) While we have come to expect this on the radical right (...)."

Maar goed, nu dat uit de weg is mag de hand dus in eigen boezem. "(...) censoriousness is also spreading more widely in our culture: an intolerance of opposing views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues in a blinding moral certainty. (...) But it is now all too common to hear calls for swift and severe retribution in response to perceived transgressions of speech and thought. More troubling still, institutional leaders, in a spirit of panicked damage control, are delivering hasty and disproportionate punishments instead of considered reforms."

Het pleidooi is getekend door o.a. Grote Namen als J.K. Rowling, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ian Buruma, Sarah Haider, Noam Chomsky, Steven Pinker, Jonathan Haidt, Fareed Zakaria, Deirdre McCloskey (zelf trans) en Jelle Geuzens. Maar, zoals dat gaat als mensen het eigenlijk eens zouden moet, zijn sommige mensen het er na ondertekening toch niet mee eens. Of eigenlijk wel, maar verwijderen hun handtekeningen toch omdat J.K. Rowling ook tekende. En zioniste Chloe Valdary's handtekening valt vast ook niet best.

Na de breek bijvoorbeeld twee spijtoptanten en nu is het wachten tot Claudia de Breij tekent en intrekt. De New York Times bericht ook nog over een anonieme intrekking. "Another person who signed, who spoke on the condition of anonymity in an effort to stay out of the growing storm, said she did not know who all the other signatories were when she agreed to participate, and if she had, she may not have signed".

Na de breek een VOX 'critic' die haar redacteuren een brief stuurt waarin ze zegt zich "onveilig" te voelen nadat haar collega Matthew Yglesias het pleidooi ondertekende. En Ben Shapiro die er iets van vindt.

De alliantie die we niet verdienen maar blijkbaar wel beginnen te krijgen

shots

VOX 'critic' stuurt deze brief naar redacteuren nadat collega brief ondertekent

Kostelijk weer ja