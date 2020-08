Hoeveel coke wordt er eigenlijk gesnoven in Europa. Als je de hoeveelheden ziet die in beslag worden genomen, lijkt het wel of half Europa aan de coke zit.

De Douane constateert het eerste halfjaar van 2020 een forse toename in maritieme vangsten cocaïne ten opzichte van de eerste helft van 2019. Dat blijkt uit de halfjaar cijfers die de Douane woensdag bekend heeft gemaakt.

De toename betreft de havens van Rotterdam en Vlissingen. Hier heeft de Douane in de eerste helft van dit jaar in totaal 25.599 kg cocaïne, verdeeld over 77 zendingen, in beslag genomen. In de eerste helft van 2019 was dit 12.160 kilogram cocaïne in 60 zendingen. Dit houdt in omvang een stijging in van meer dan 100%. De grootste maritieme bevinding in de afgelopen periode betrof een vangst van 4.515 kilogram cocaïne in Vlissingen.

