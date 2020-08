Mijn vrouw was zo stom om voor ruim € 700,00 een dure keukenmachine te kopen via een webshop. Want in de winkel was hij € 800,00. Webshop had alle logo's van keurmerken er netjes op gezet. Zag er betrouwbaar uit. Apparaat natuurlijk nooit ontvangen. Huilend kwam mijn vrouw vertellen hoe stom ze was geweest. Nu bijt ik me nogal vast in dit soort dingen. In no-time had ik het bedrijfje achterhaald inclusief adres en telefoonnummer uit de KvK etc. etc. Ik bellen en ik kreeg een man aan de telefoon die vertelde dat dit zijn zoon was die een geestelijke handicap heeft. Ik heb hem geadviseerd aangifte te doen. Blijkbaar was zijn legitimatie misbruikt. Ik naar dat adres toe en dat bleek een oude leegstaande schuur te zijn. Nog verder gaan rechercheren en nog even op bezoek geweest bij de geestelijk gehandicapte en ik had degene te pakken die deze fraude organiseerde. Compleet dossier aangelegd en aan de politie overhandigd. Ze hoefden hem alleen nog maar even op te halen. Ze konden zo mijn dossier gebruiken. Ik heb helemaal niets meer van de politie gehoord. Pas na enige tijd een standaardbriefje met dat ze niks konden doen.