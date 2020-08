Beste Van Rossem,

Een bericht van een crossdresser die af en toe GeenStijl leest!

Jouw artikelen lijken goed gerechercheerd, maar met gender sla je de plank helaas helemaal mis als je zegt dat er maar 2 zijn: het gaat over gender identiteit als intern mentaal model. Wat denk je verder van:

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het fenotypische geslacht (uitwendig man of vrouw), het gonadale geslacht (het geslacht op basis van de aanwezige gonaden (geslachtsklieren)) en het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y-chromosomen) en deze kunnen in vele combinaties met elkaar voorkomen. Aan welk criterium men het grootste gewicht toe wenst te kennen, is in wezen arbitrair en wordt vaak beïnvloed door het eigen vakgebied. Bovenstaande zin komt uit deze wiki.

Ja, de natuur haalt af en toe wonderlijke grapjes uit. Ook interessant: de Gender-wiki. Als je echt tijd over hebt en iets wilt weten over hoe mensen zich kunnen ervaren, zich kunnen voelen: genderdysphoria.fyi.



Ik ben het met jullie eens dat de wereld er niet mooier op is geworden met allerlei 'woke SJW's', die op meerdere plaatsen 'de goede zaak' alleen maar schaden.

Zeg nou zelf: wat is erop tegen als een vent, ik bijvoorbeeld, gewoon in een jurk/rok wil lopen, al dan niet met make-up, een pruik en borstprothesen? Ik wou dat ik dat altijd en overal in Nederland in alle vrijheid en gezondheid kon doen zonder op welke manier dan ook lastig gevallen te worden of zelfs gevaar loop. Als ik me daar nou prettig bij voel en vooral ook niemand anders dwing om het zelf te doen? JIJ hoeft het echt niet te doen hoor! Breng ik toch niemand schade mee toe?

Verzin voor een vrouw-naar-man maar iets vergelijkbaars; zij hebben weliswaar vaker het geluk dat mannelijker kleding voor hen geaccepteerd en soms zelfs stoer gevonden wordt. In de hoop dat je iets genuanceerder naar je/jullie permanente heilige oorlog tegen mijn soort wilt kijken. Die kan namelijk uiteindelijk zelfs fysiek GEVAARLIJK voor mij en de mijnen zijn, gelet op jullie bereik en impact op de (Nederlandse) wereld,



Groetjes,

Carla

[ANTWOORD NA DE BREEK!]

Beste Carla,

Dank voor je mail. We - sorry voor de SJW-term - triggerden vooral op je slotalinea: natuurlijk voeren wij geen “permanente heilige oorlog” tegen crossdressers, travo’s, transen of hoe men zich tegenwoordig maar noemt. En we noemen jullie zeker geen “jullie soort” - tenzij ironisch want dat mag gewoon. Wij van de GeenStijl zijn juist enorme fans van vrije kledingkeuze & aanverwante persoonlijke overtuigingen.

Het zinnetje waar je in dit topic over valt, is geen aanklacht tegen kruisverkleders, maar juist tegen de agenda-kapende Woke SJW’s (zelf vaak meestal zo cis-hetero blank-binair monosectioneel en stijf hetero als je maar kunt bedenken) waarvan je zelf ook zegt dat die de wereld niet mooier hebben gemaakt. Zij hebben, als je ‘t ons vraagt, een aversie tegen afwijkende seksuele opvattingen aangewakkerd, waardoor mensen het gevoel krijgen dat de gender-agenda hen te veel wordt opgedrongen, én dat kritiek erop tot sociale stigma’s leidt.

Dat maakt Nederlanders recalcitrant en meer vocaal op onvriendelijke wijze. Een beetje zoals in het het Zwarte Piet-debat, dat gekaapt is door een paar activistische aanstellers die in iedere reep pure chocolade in de handen van een blank kind al racisme zien. Zo zijn Pride en het Gender-Alfabet ook gekraakt door schijnprogressieve sujetten. Kijk maar naar die afgrijselijke “nieuwe” regenboogvlag, die er tegenwoordig uit ziet alsof ie door de epileptische eigenaar van een suikerspinnenkraampje door de dubbelvla is getrokken en daarna met een krijtrookmachine is gedroogd tijdens een stevige onweersbui. Waar STAAT dit nog voor, vragen wij ons dan af?

Is er dan helemaal geen probleem? Tuurlijk wel. We kunnen ons goed voorstellen dat je regelmatig wordt nagewezen, uitgelachen, of erger. Maar zodra je *alle* activistische doelen, van dikzakken tot verticaal uitgedaagden en Mensen van Pizza en Witte Wijn Kleur op één hoop gaat signaalvlaggen, raak je het zicht op de individuele doelen kwijt. En dan lijken de vinnige, pinnige of (zoals wij doen) polemische reacties er op misschien inderdaad wel op een “heilige oorlog”.

Maar lieve Carla, geloof ons: wij vinden niets mooier dan een vrij, liberaal en open-minded Nederland waar iedereen kan zijn wie hij denkt, vindt of voelt dat hij of zij is, én dat ook naar buiten toe, publiek en openbaar kan uitdragen. We worden alleen een beetje moe van de permanente mediastorm van activistische idioten die steeds maar meer lettertjes aan de gendervermicelli toevoegen vanuit de idiote en tamelijk leugenachtige gedachte dat alle afkortingen in dat alfabet slachtoffer zouden zijn van Het Witte Institutionele Patriarchaat (alsof alleen blanke mannen onaardig zouden zijn tegen genderdiffuse mensen!!1!)

We wensen je veel veiligheid en vrijheid toe, we verwerpen ieder fysiek gevaar in een vrij land voor iedereen van ongeacht welk geslacht, geaardheid of kledingkeus en we zijn in het alfabet zelf graag de P van Polemiek. En vergeet nooit: zelfs een vent op pumps is sexy, want pumps.

Lieve Groetjes!

XOXOXO