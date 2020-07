Makkers met een beperking, we zitten met wat vragen over jullie #IntersectionalPrideFlag . En we willen dit voor de verandering eens niet polemisch insteken.

Want we zien het heus wel hoor. Leven (als hetero) zónder beperking is soms al ondoenlijk, dus ongetwijfeld is het (als homoseksueel) mét beperking gewoon nog een stuk moeilijker. Maar we vragen ons dus af of 'jullie' de bovenstaande vlag zien en denken: ja, dit gaat echt de goede kant op.

We weten dat het validisme 'formeel' geldt als een van de zuilen binnen het intersectionalisme, maar wees nou eerlijk, het gaat niet gebeuren. Op het strijdtoneel - met de nadruk op toneel - tegen het blanke patriarchaat legt jullie toestand het af tegen ras en geaardheid. Het spectrum is al oververzadigd, en een evenwaardige betrokkenheid voelen met een derde 'minderheid' is gewoon teveel gevraagd.

Dus in plaats van passief-agressief en tegen beter weten in jullie toestand als volwaardige zuil aan de intersectionele vlag op te dringen, stap gewoon uit dat verdorven clubhuis, en begin er zelf eentje. En overweeg misschien ook eens dat het juist niet jullie geaardheid en beperkingen zijn die jullie interessant maken, maar juist wie jullie zijn als we het daar eens niet over hebben. Er is leven na ideologie.



Serieuze Updatevraag: vallen epileptici onder deze beperkingen en zo ja wat vinden zij van de plaat?

De bijsluiter

Toen geluk al wel gerantsoeneerd werd

Toen geluk nog heel gewoon was