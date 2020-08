Er zijn maar twee genders. Kernenergie is een zwaarwegend alternatief voor een schoner klimaat. D'66 is zo ver van zijn oprichtingsidealen afgedreven dat ze zichzelf overbodig en nutteloos hebben gemaakt. Institutioneel racisme bestaat niet in Nederland want zodra racisme ergens de kop opsteekt, proberen we die kop zo snel mogelijk af te hakken. Racisme door en onder niet-blanke Nederlanders is sociaal te onbespreekbaar om überhaupt een goed en eerlijk racismedebat te kunnen voeren. De Nederlandse politie is je beste vriend.

Geen Arabier won ooit een Nobelprijs. Mohammed was een oorlogshitsende kindermisbruiker en zijn islamitische profetieën zijn een anker van regressie, rancune en remming op complete werelddelen, landen en inmiddels ook veel te veel westerse steden en wijken. Joden, daarentegen, zijn een succesvol, getalenteerd en bijzonder volk maar Arnon Grunberg is wel een groter probleem voor vrijheid en vooruitgang dan Johan Derksen. Robert Vuijsje overigens ook. Genee en Gijp zijn daarentegen net zo eerloos als voetbal zelf. "Adel" is een illusie die uitgelachen moet worden en het Huis van Oranje hangt van afgebladderd moreel behang en heimelijke centen kakkende oplichting aan elkaar.

Akwasi is een nazaat van slavenhandelaren, Airfryer ook, maar erfzonde bestaat niet dus who cares maar laat ze dan ook hun muil houden over Zwarte Piet, die geen "racisme" is. Sylvana is een patiënt maar in een vrije democratie mag je daar gewoon op stemmen. Provincialen zijn ook gelijkwaardig. China is een vijand, zowel ideologisch als economisch. Amerika onze belangrijkste bondgenoot voor vrede en veiligheid, en Poetins Rusland niet onze grootste bedreiging. De Europese Unie is een antidemocratisch instituut dat burger en politiek steeds uit elkaar drijft terwijl ze zichzelf eindeloos en ongestraft verrijken en daar nog een grote muil over hebben ook. De cookiewet is de allerdomste online regelgeving allertijden OOIT.

Brexit was een democratische keuze en Boris Johnson is geen slecht mens. Kajsa Ollongren wel. Claudia de Breij niet, maar die is wel wel vreselijk en als ze een ander geslacht en geaardheid had gehad, was ze ongetwijfeld dominee geworden. Rutger Bregman ook, als het geen meisje was geweest. Asha ten Broeke is veel te dik en laat je door niemand wijsmaken dat zwaarlijvigheid een gezonde levensstijl is. De Volkskrant is onder Pieter Klok weer aan het afglijden, NRC Handelsblad is al deaud en hoeft alleen nog opgeheven worden, de PVV is veel te horkerig en radicaal om de islam op de juiste wijze constructief te bestrijden en het FvD is van een beweging van kartelbrekers razendsnel veranderd in een narcistisch circus rond een tot cult verheven clown met twijfelachtige ideeën over ras, huidskleur en cultuur.

Het is friet en geen patat.

De kans dat een taxichauffeur lijsttrekker van ‘66 wordt is nog kleiner alsdan de kans op een Saudische imam zonder verblijfsvergunning als fractieleider van de PVV en het feit dat CDA-leden voor Hugo de Schoenen hebben gekozen in plaats van voor Pieter Omtzigt bewijst dat het domme boomers zijn. Allemaal. Asscher kan leuk lullen in de oppositie maar er kleeft politieke corruptie aan zijn vorige kabinetsdeelname en het is absurd dat je na zo'n episch verkiezingsverlies de baas mocht blijven maar ja, niemand anders kán nog wat binnen die geërodeerde regentenpartij van diep gezonken volksverheffers, waar alle arbeiders gillend bij zijn weggerend - maar niet naar de SP, want daar zijn bloedlijn en troonopvolging belangrijker dan een goed socialistisch partijprogramma.

De Belastingdienst is een criminele organisatie, V&J ook, en het UWV kan beter terug naar telraam en papierformulier want die krijgen al een kwart eeuw geen computer feilloos opgestart terwijl hun pogingen ons miljarden kosten. De Raad van State is corrupt, de rechtspraak heeft haar definities van daders en slachtoffers schizofreen verhaspeld en daarmee haar eigen geloofwaardigheid ondergraven, en het partijkartel BESTAAT - daarvoor hoef je alleen maar naar de corrupte carrousel der burgemeestersbenoemingen te kijken.

Obama heeft de negers verneukt en daar proberen de Dems nu Donald de schuld van te geven. Maar Trump heeft humor en is een belangrijke balans tegenover extreemlinks, GroenLinks is een partij voor rijke domme blanke meisjes die te weinig eiwit eten maar te veel avocado. Greta Thunberg is geen profeet maar een kind met een defect dat door haar ouders en handelaars wordt misbruikt, "Antifa" is een fascistische organisatie en iedereen die iets anders beweert moet je wantrouwen, zeker in de media. Het NOS Journaal is wettelijk onafhankelijk maar ook hondsarrogant, niet objectief en zeker niet ongekleurd en het is terecht dat steeds meer mensen aan hun berichtgeving beginnen te twijfelen.

Vrouwen hebben baarmoeders. ALLEEN vrouwen hebben baarmoeders. Israël is een baken van licht in een duister Midden-Oosten. Hollywood en zijn miljonairs zijn vergiftigd door extreemlinks gedachtegoed en met name de actrices moeten eens kappen met het organiseren van award shows waarin ze continu de hele wereld de schuld geven voor het feit dat ze zelf aan het begin van hun carrières op de knieën gingen voor een bijrolletje. De grote techbedrijven hebben ongehinderd digitale monopolies verworven waarmee ze nu ook de online moraal naar zich toe getrokken hebben en daarmee de vrijheid op internet actief en moedwillig in gevaar brengen. Andere bedrijven, merken en multinationals zwichten voor die deugterreur, maar moeten oprotten met die opvoeddrift waarmee ze consumenten het gevoel opdringen dat ze niet deugen.

Want wat die mensen ook proberen, we krijgen helemaal niks terug, en zeker niet met rente. En over rente gesproken: hier dan maar een link om het verlies op te vangen, mochten we weer een of andere half-wit marketeer bij een tech-bedrijf of een dom wicht bij een dagblad boos gemaakt hebben.