Kamerlid Femke Merel. Wij zijn beste een beetje fan. Ja, mevrouw was een zetelrover bij de Partij voor de Dieren, maar Democratisch Geneticus Geerten Waling heeft alhier uitgelegd dat zetelroof ten onrechte een slechte naam heeft. En Femke Merel bewijst in de Kamer dat zetels roven ook tot gezonde democratische winst kan leiden: als eenpitter is ze bij talloze debatten aanwezig, haar eigen man buffelt mee als fractiemedewerker en vanuit haar liefde voor ‘good governance’ is ze een fijne bijwagen in de strijd voor beter bestuur, die gevoerd wordt door Grote Namen als Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Ronald van Raak. Femke Merel (wiki) staat er voor de burger.

Natuurlijk gaan we Femke Merel wel even goed bevragen over haar overstap vanuit PvdD, via het eenpitterschap, naar de Twee Henkies (Krol en Otten) en hun nieuwe Partij voor de Toekomst, want dat zijn nou niet meteen de meest voor de hand liggende progressieve politici om mee op een electoraal eiland te gaan zitten, maar we kijken er sowieso enorm naar uit om haar donderdagavond om 21:00 uur LIVE te verwelkomen in Chips. Nootjes. Bier. En Femke Merel van Kooten-Arissen.

