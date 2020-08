De gemiddelde ambtenaar vindt het wel prima zo, die coronacrisis. Bij veel (semi-)overheidsinstanties wordt er 'thuis gewerkt' en ligt het werk nagenoeg stil. Bij mijn gemeente ook. Inmiddels meer dan 3 maanden geleden een eenvoudige vraag per mail gestuurd, na elke maand geen reactie een herinnering. Toen ik gisteren maar eens telefonisch contact zocht om te vragen waarom ik maar geen reactie kreeg, werd me verteld dat de betreffende ambtenaar de komende 3 weken met vakantie was. Toen ik vroeg waarom die dan in de afgelopen 3 maanden niet even op mijn mailtje heeft kunnen reageren moest ik het maar doen met "Door de corona".

Niet alleen onder de ambtenaren overigens. Iedereen heeft het ondanks de corona erg druk. Toegegeven, als je in de softwareontwikkeling zit zoals ondergetekende, zal het ook vanaf maart even wat drukker zijn geweest dan normaal want elke club wou opeens online en/of zich met e-commerce gaan bezighouden. Maar goed, dat is nooit echt 'hard' werken. Maar als ik zie hoe veel mensen die eigenlijk thuis horen te werken de hut aan het verbouwen zijn of er op uit gaan, zegt me dat veel over het arbeidsethos van Nederland.