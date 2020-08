: Er zijn mensen in Duitse IC afdelingen behandeld omdat er hier een tekort was. Er was geen plaats meer voor 'normale' zieken. En dat verhaal over 2 grote IC centra komt vast van Facebook, want er is simpelweg niet genoeg opgeleid personeel om die te bemannen.

Overigens ligt de schuld voor het tekort aan IC bedden helemaal bij de overheid, want die is al jaren bezig om alle nuttige zaken weg te bezuinigen, om het geld ergens anders over de balk te kunnen smijten.