Hoe barmhartig noodhulp ook is, we moeten beseffen dat Sinterklaas stervende is

Er zijn eigenlijk een paar grafieken die je deze week gezien moet hebben. Dagelijkse nieuwe besmettingen zijn in de VS al een maand meer dan het dubbele van maart, april en mei. Er wordt 80% meer getest, 215% meer aangetroffen dan begin juni. Het aantal doden in de VS is terug naar het niveau van eind mei. Politiek ingegeven nonchalant gedrag werkt helpt totaal niet.

De economische impact van de eerste coronagolf in de VS is ook bekend. Het tweede kwartaal gaf een krimp van 9,5%. 1800 miljard aan economische omvang is verdampt in drie maanden. Dit is het slechtste kwartaal ooit gemeten, dit gaat harder dan de grote depressie. Nota bene, de schade van verder vertraagde heropening of nieuwe coronagolven moet nog komen.

Het nieuwe normaal eist een nieuwe economie. Sommige bedrijven zijn niet levensvatbaar, er blijft minder vraag naar vliegvakanties, festivals en andere gezellige drukte. Techbedrijven zien hun aandelen omhoogschieten, er is hoop, maar deze transitie verloopt langzaam, en het financieren van deze overgangsperiode zoekt de grenzen van het monetaire systeem.

De Verenigde Staten hebben een staatsschuld die alleen betaalbaar is zo lang hun heilige triple A credit rating behouden blijft. Raken ze die kwijt, dan komt er een stukje risico-opslag op de marktrente, en dat kost honderden miljarden per procentpunt per jaar. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde gisteren de verwachting van stabiel naar negatief.

De VS is eerder gefederaliseerd dan de EU, en loopt daarom voor op het aangaan van gezamenlijke schulden, die inmiddels wat groter zijn. Het federale begrotingstekort is hoger dan de federale belastingopbrengst. Het Witte Huis betaalt haar rente & rekeningen voor ruim de helft met nieuwe leningen. Amerikaanse dollars worden langzaamaan confetti in een sprookje.

Er staat nu 26,5 biljoen dollar open; 26 met twaalf nullen (als je de 5 biljoen Fannie Mae & Freddie Mac hypotheekgaranties weglaat). Statistica laat zien hoe het vanaf maart fout gaan, met bedragen die een veelvoud zijn van electorale weggeeffeestjes. Het is daarom heel gezond dat republikeinen en democraten lijnrecht tegenover elkaar staan.

Het Europese coronaherstelplan kost twee biljoen, het vorige Amerikaanse coronanoodfonds kostte drie biljoen en de nieuwe loopt ook in de biljoenen. De strijd tegen corona is nog niet gestreden, en zijn alleen al de huidige niet-medische kosten vergelijkbaar met de 6,4 biljoe n voor oorlogen in Irak en Afghanistan. Hoe barmhartig noodhulp ook is, we moeten beseffen dat Sinterklaas stervende is.

Gezinnen die werkloos zijn door corona, kunnen niet blijven wonen, eten en drinken van een paar honderd dollar leefgeld per week als hun hele inkomen, daar heeft Nancy Pelos i 100% gelijk in. De Amerikaanse staatsschuld met ongeveer een biljoen per maand verhogen terwijl er geen oplossing, groepsimmuniteit of vaccin in zicht is, kan ook niet. Zonder businessmodel, geen winst of loon.

Binnen de chaostheori e kon een vlinder indirect bepalen waar en wanneer een tornado zou zijn. Of het nu via volksgezondheid, economie of politiek loopt, de impact van de Amerikaanse problemen komt deze kant op. Binnen de EU zitten veel landen die lang voor corona al diverse reddingen nodig hadden en ons eigen huishoudboekje mistte na de eerste coronagolf een kleine 61 miljard.

Dit moet de eerste keer goed worden aangepakt, een tweede poging kunnen we niet betalen. Helaas zien we in Brussel of Washington geen samenwerking of innovatie in tijden van nood. Vooral ruzie en het doorschuiven van de rekening naar latere generaties. Machtspelletjes, illegale arrestaties en een verbod op TikTok. Allemaal ver weg van oude ambities.

Trump beloofde een muur, en die is er. Amerikanen hadden ooit samen met ons een van de machtigste paspoorten, nu kleurt de wereldkaart communistisch rood. Hun toerisme stopt direct, maar dit gaat ook een negatief effect hebben op handel en buitenlandse investeringen. De Amerikaanse economische corona meltdown is besmettelijker dan het virus zelf.

Trump heeft nog niets opgegeven, en geeft vijf keer zo veel geld uit aan campagnes op sociale media dan Biden. Trump geeft aan de verkiezingsuitslag misschien niet te accepteren, speelt zelfs met de gedachte de verkiezingen uit te stellen. Zelfs als de VS niet struikelt over corona of een lege schatkist, zit er nog een staatsgreep in de mix.

De VS mist gezondheid, economische en politieke stabiliteit. Als handelsland gaan we dat merken, terwijl we hier dezelfde fouten maken. Het nieuwe Nederlandse reproductiegetal is 1,4 Het kostte weken om te reageren op de uitbraak in Antwerpen. Het ging daar fout op verjaardagen, trouwerijen en shishabars. We kunnen daarvan leren, of hun experimenten herhalen en valideren.

Duidelijke communicatie wat bijvoorbeeld het risico is van gebrekkige ventilatie, ontbreekt. 72% van de passagiers van een vliegtuig werd in 1977 binnen drie uur besmet, omdat de ventilatie uitstond. Wat in Antwerpen gebeurt, was compleet voorspelbaar, en kan hier ook. Als we volledig begrijpen hoe het virus zich verspreidt, kunnen we het stoppen.

We got this