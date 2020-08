We hebben er lang op moeten wachten, maar we zitten klaar, op de bank, met een dikke tripel uit het onderste krat van onze bierverzameling. KOERS. De Strade Bianche, een soort Klassieker maar toch ook weer niet een soort Klassieker, want het ding bestaat pas sinds 2007, maar het is meteen een van de allermooiste decors om te kijken naar mannen met geschoren beentjes in strakke broekjes. Noem een mannelijkere bezigheid, we wachten. De stoffige wegen door de Toscaanse heuvels, zand in je neus, grind in je neus en snot in je neus, en toch vang je op de geur van versgebakken brood, Toscaanse worst, olijfolie, Pinot Grigio, sterjasmijn, bezwete mannenlijven en oude mannetjes die met wedpapiertje in de hand nerveus hun sigarettenrook uitblazen over een Italiaanse espresso. En in de koers, het door corona uitgestelde startsein van een paar dolle maanden waarin álle wedstrijden op elkaar zijn gepropt, steekt ónze Mathieu van der Poel straks zijn handen in de lucht op het Piazza del Campo in Siena, bekend van de Palio. Andere favorieten: de winnaar van vorig jaar Alaphilippe, al heeft hij gezegd niet in topvorm te zijn, Fuglsang, Stybar, de eeuwige Sagan, Kwiatkowski en de Belgen Van Aert, oud-winnaar Benoot en Van Avermaet. Hup Holland, inschakelen op Eurosport of De Belg.