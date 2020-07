Ja, weet je. "Europa's ziel ligt in Oost-Europa" lazen we ooit in de Volkskrant, dus dan zal het wel zo zijn. En het klopt misschien niet altijd wat Wilders en Orbán zeggen, maar het is wel waar. Hoe het met de persvrijheid en LGBT-rechten gaat in Hongarije weten eigenlijk niet. Hoe het met demografie, criminaliteit en straatbeeld gaat in Nederland weten we ook niet. En wat we belangrijker vinden weten we eigenlijk ook niet.