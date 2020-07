Het gaat om proporties en noodzaak.

In dit geval is het haast tragi-komisch dat een agent zijn tijd verdoet aan een stickertje, dat in geen enkele manier het zicht belemmert maar enkel de achtergrondkleur van een vlakje veranderd.

In tegenstelling tot deze held was er afgelopen week een tweetal agenten op televisie, die een overlast gevend persoon weg stuurden. Een ieder die het zag, zou de man al lang hebben laten opnemen, maar nee, de agenten kozen om hem eindeloos aan te spreken. Reden? 'Als ik actie onderneem tegen meneer, zijn we vervolgens een haf uur bezig met de administratie.' Los daarvan hebben ze waarschijnlijk 3 kwartier met hem in een soort non-discussie gestaan, is er niks opgelost want de man ging vrolijk een paar meter verderop door met alles en iedereen lastig vallen.

Wat was de noodzaak van de waarschuwing? Was er sprake van ernstige obstructie van de wet? Werden er delicten gepleegd?

En mocht u beginnen over wetten; u bent zich bewust van het feit dat er vroeger (tot rond 1960, kan het voor u opzoeken) dieren voor de rechtbank werden gedaagd omdat ze wetten hadden overtreden?! Dit sticker geneuzel lijkt er verdacht veel op.