Goh, heb ik weer het linkje gelezen...

"Amsterdam heeft echter niet de hoogste gemiddelde parkeertarieven. Die eer is voorbehouden aan New York."

Verder googelen "New York came in as the most expensive city in the world for parking, with the average cost sitting at 354.75 per cent above average.

The cost of an hour’s parking at a shopping centre in the city was $30, while parking at a stadium costs an average of $33."

Toch wat meer dan die lullige 7,50. Tenzij de dollar gecrasht is vannacht.