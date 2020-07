Het viel me de laatste dagen op dat er toch vrij veel reaguurders met het 'stop de viruswaanzin!!1!'-virus besmet zijn. Ernstig ijlen en hersenoedoeem tot gevolg. Met steekhoudende argumenten als:

-Ja uh, hoe kannet dan dat de IC's niet volligge?!

-Het gaat om aantallen van niks

-Ze wille ons onder controle hebbe

Eerst nog maar eens even over de aantallen: Het bedroeft me dat na 6 maanden sommige mensen nóg de potentiële ernst van een exponentiële functie niet begrijpen. Het gaat niet om het áántal besmette mensen van nu, want dat is inderdaad verwaarloosbaar. Het gaat om de richting die de grafiek volgt als je niet ingrijpt.

Vandaar dat je op het moment ook weinig grond onder de voeten hebt met "waar zijn AL die mensen dan op de IC's?".

Een tweede argument tegen het gejammer over IC's is trouwens dat gebleken is dat mensen vaak al enige tijd ziek moeten zijn voordat ze genoeg verslechterd zijn om naar een IC te moeten. Mensen die nu al besmet zijn, komen pas over een dag of 10 bovendrijven als ernstig zieke.

Het domste dat ik nog voorbij heb zien komen is glunderend wapperen met sterftecijfers die laag uit waren gevallen, dus "zie je wel dat het niet erg is?".

Fout. Die sterftecijfers zijn laag uitgevallen omdat er een laag percentage van de bevolking besmet was. Er was een laag percentage van de bevolking besmet dóór de maatregelen. Iedereen begrijpt dat de sterftecijfers niet schokkend zijn als je op een bevolking van 17+ miljoen het aantal slachtoffers tot een aantal duizend hebt weten te beperken. Als griep meer slachtoffers maakt, dan klopt dat inderdaad, omdat je bij griep gerust kan toestaan dat de helft van je bevolking het krijgt. Bij corona lagen de IC's al vol terwijl later uit onderzoek van sanquin bleek dat pas rond de 5% van de bevolking besmet was.

Dan over de rol van de IC's in NL: Waar in Italië nog elk veenlijk uit 1913 aan de beademing werd gelegd, heeft Nederland eigenlijk standaard een triagebeleid. Oudjes in verzorgingstehuizen die na evt beademing als kasplantjes eraf komen, hoorden niet eens bij de IC-opnames; die liet men liever thuis in een vrediger omgeving sterven (overigens lang niet allemaal als covid-dode geregistreerd) . Desondanks lagen de IC's tóch vol, maar dan dus met mensen met een "fighting chance". Wanneer de IC's bezwijken door een groot aantal besmettingen, gaan ook DIE mensen dood. Dan krijg je te maken met een groter absoluut aantal besmettingen, waarvan ook nog een groter percentage doodgaat. Over die gegevens heenkijken leidt tot een beredenering als 'een stoplichtop dit kruispunt is niet nodig, omdat er nooit ongelukken gebeuren'.

Een bijkomend aandachtspunt wat je niet terugziet in enkel sterftecijfers, en wat een hoop mensen lijken te vergeten: Veel mensen die een infectie hebben doorgemaakt, blijken nog weken/maanden in slechte conditie te verkeren.

Dan heb ik het niet eens over mensen die moeten revalideren na IC-opname, maar over 'mildere' gevallen die alsnog langdurig slecht functioneren.

Zowel het longfonds als tig huisartsen hebben zich hier onderhand over uitgesproken.

Tot slot, voor alle alu-hoedjes die covid enkel zien als 'controlemechanisme':

Waarom zou een overheid in een wereld waarin ALLES om geld draait vrijwillig een enorme deuk slaan in de economie? Waarom zouden bijna ALLE overheden wereldwijd dat doen? Antwoorden daarop zijn alleen te vinden als je echt diep, diep tin foil town in wilt gaan.

En inderdaad, er is genoeg om de aandacht van af te leiden, zoals de recente EU-miljardendeal. En inderdaad, dat was een knap staaltje getransfer naar zwakke lidstaten, dat werd gecamoufleerd als coronasteun. Opportunistisch was het zeker, maar het idee dat de EU zichzelf voor honderden miljarden zou schaden met lockdowns, om een transfer van andere honderden miljarden te maskeren, is te bezopen voor woorden.