En toen kreeg het Chinese consulaat te Houston eindelijk een cease and desist-brief, zetten ze de hele papierwinkel in de fik. Maar, toch wel mooi om zo'n ambassade-filmscene een keer in het echt te zien. De Amerikaanse woordvoerdster Buitenlandse Zaken Morgan Ortaga (lekker) stelt dat het Chinese consulaat de deuren moet sluiten "in order to protect American intellectual property and American’s private information". Aangezien het Houston is vinden we het spannend te denken dat het om NASA-tech gaat, maar wat weten wij nou.

Dit alles is geen uitzondering natuurlijk, want er lopen in Amerika alleen al zo'n 1000 FBI-onderzoeken naar Chinese diefstal van Amerikaanse technologie, en geschat wordt dat deze diefstal de VS jaarlijks tussen de $300 en $600 miljard kosten. China kreeg gisteren 72 uur om de tent te sluiten, "The United States will not tolerate the PRC’s violations of our sovereignty and intimidation of our people, just as we have not tolerated the PRC’s unfair trade practices, theft of American jobs, and other egregious behavior." Als tegenactie dreigt China nu het Amerikaanse consulaat in Wuhan te sluiten, en huilt China's woordvoerder erop los.

Huil ons een rivier woordvoerder China MinBuz

Nog meer gejank hou eens op