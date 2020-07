U dacht natuurlijk dat dit een foto is van de Atacama, nou nee hoor, het is het Kootwijkerzand met op de voorgrond de Vaalserberg. Niet zo gek dat 'bijna de helft van de Nederlanders' zich zorgen maakt over droogte. Komt ook door de schreeuwerige ophitsmedia, die ons doen geloven dat ze die woestijnrally straks naar het noorden kunnen racen. Parijs-Dedemsvaart. Alhier vijf voorbeelden: voorbeeld 1, voorbeeld 2, voorbeeld 3, voorbeeld 4, voorbeeld 5. Enfin, they may take our lives but they will never take our ochtenddouche van twaalf minuten, dus als u voor de waterschappen wat water naar de zee zou willen dragen kan dat door wat tuintegels eruit te tjoepen, dan wel een joekel van een regenton - inhoud 350L - aan te schaffen, HIERO.