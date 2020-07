Het is 2020, we staan helemaal nergens meer van te kijken en in de Yenited States of Murica staan we al helemáál nergens meer van te kijken. Kanye de Potus, waarom ook niet joh. Of het nu wel/niet serieus is, die gozer (White House regular) is de weg kwijt in z'n eigen doolhof en de uitgang is helemaal aan de andere kant. Z'n eerste bijeenkomst als 'presidentskandidaat' en het is One Flew Over the Cuckoo's Nest in een soort maffe oudejaarsconference. Hysterisch gekrijs over abortus en het bijna vermoorden van zijn eigen dochter ("I ALMOST KILLED MY DAUGHTER"), een miljoen euro voor ieder kind, porno de porno ("Freedom does not come from an election. The freedom comes from you not loading up the pornography") en zijn vader, waarna hij in een huilbui uitbarst. Dit is... werkelijk geweldig. Doe je ding, Amerika.