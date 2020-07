De MAGA-makker van Trump gaat zijn eigen ticket riden, als we zijn twitter mogen geloven. Is het alleen omdat de zingende zonnebrillenmaker dan de hashtag annex woordgrap #2020VISION kan gebruiken, zodat ie meer merkwaarde aan zijn naam kan koppelen dan de huidige Trump Steak Salesman des Statenlands? Lijkt ons geen twijfel lijden dat ie de levende doorligplek Sleepy Joe kan verslaan als third party candidate, dus daar zijn we dan mooi vanaf, maar hoe gaat de rappende haas Yeezy de vastgoedschildpad Donald verslaan in een mano a mano matchup? Zijn vrouw Kim Kardashian brak ooit het internet met haar shiny kondt, maar van die shiny city upon a hill die we kennen als de Yenited States of America was toch al weinig meer over.

Grap of geen grap, een grap is het sowieso: ergens tussen Covid Parties, nachtclubshootings, het omver trekken van Columbus, de verwarde genderloze snelwegwandelaars die doodgereden worden door een zwarte bestuurder (waarvan de kleur bij de huidskleurhappers van de NOS plots *niet* meer benoemd wordt) en de zwaarbewapende Black Power “Not Fucking Around Coalition“ (NFAC) die door Stone Mountain, Georgia marcheert, moet je er nog maar zin in hebben om de Ordebewaarder in Office te worden. Elon Musk endorst Kanye, dus daar gaat je mooie plan, Weinstein.

Volgende First Lady?