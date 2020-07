Een van onze helden van het moment Bret Weinstein dropte het idee op 18 juni voor het eerst bij Joe Rogan. Hij acht de democraten en republikeinen onherstelbaar gecorrumpeerd en wil een onafhankelijk team het Witte Huis in krijgen. Zijn gedroomde kandidaten zijn extreem imposante viersterren-admiraal William McRaven, oud-Navy SEAL, trad uit dienst als de commandant van de United States Special Operations Command en is nu kanselier van University of Texas. De andere is UBI-kampioen Andrew Yang.

Yang is sowieso aan boord. Over McRaven, die eigenlijk alleen al om z'n achternaam gekozen moet worden, lijkt hij bovenstaand te zeggen dat "The off-the-record conversations that we're having show spectacular interest in this plan. (...) People are of course cautious at this early stage to sign on, because nobody wants to back-footed if the plan turns out to be tilting at windmills. So what we really need is a groundswell of support, at which point people are willing to publicly tell us what we're hearing privately."