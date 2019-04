Progressieve presidentskandidaat Andrew Yang bij conservatieve podcaster Ben Shapiro over robots, workforce replacement en het basisinkomen. Dat is podverdomme een interessant uurtje. Laten we wel wezen. Deze outsider is kansloos voor het presidentschap in 2020. Ook dat basisinkomenverhaal heeft ons nog nooit helemaal overtuigd. Maar Yang vertelt er over zonder de strontvervelende domineesdrammerette van Rutger Bregdram, of de obligate populistische scheldpartijen tegen Fox-medewerkers. En dan klinkt het ineens niet prekerig, maar redelijk.

"Certain people’s labor is not going to be worth enough to provide them with a decent living wage", is gewoon wel zo want die robotbanen komen er. Voorbeeldje. Als de Tesla Trucks over een paar jaar gaan rijden (en de Amazon Drone Zeppelins je pakjes over the airways gaan bezorgen) is 1 procent van de Amerikaanse arbeidsmacht werkloos: 3,5 miljoen (overwegend blanke, mannelijke, middelbare) Amerikanen verdienen hun geld als big rigger en die banen worden 0 dollar waard als autonome auto's de bevoorrading van de VS overnemen.

Podcast host Ben Shapiro - conservatief-kapitalistische jood - is ondertussen wel lekker kritisch op het $1000 per maand gratis geld-plan van de Yang Gang (lol /r, serieuze /r, Twitter) dus het is ook nog eens geen klakkeloze propaganda voor gratis geld. (Soundcloud hierrr, iTunes daarrr).

Hij zat laatst ook al bij Joe Rogan