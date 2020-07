Hij had in zijn toespraak bij Mount Rushmore op 4 juli ook een song van Neil Young: Keep on Rockin' in the free World, terwijl dat lied een sarcastisch lied is over vervuiling, mensen die op straat leven (zwervers), met daartegenover gesteld: een verbeterde, lekkerder in de hand liggend handvat van een machinegun, oftewel kort en beeldend in een min of meer protestsong gezette kritiek op de harde kapitalistische Amerikaanse samenleving. Maar blijkbaar zijn zijn kiezers niet zo diepzinnig. Maar evengoed wordt Trump 100% herkozen. Amerika wil zo'n man, die orde en duidelijkheid schept, en ik denk dat de gewone Amerikaan doodziek is van die BLM types, die standbeelden omver trekken, en huizen in de brand steken alsof het allemaal maar normaal is.

Trouwens, dit lied van Linkin Park gaat over iemand met een trauma, die het allemaal geestelijk maar net redt, dit slaat natuurlijk op het persoonlijke leven van de zanger, die later zelfmoord gepleegd heeft.

Maar het is wel een pakkend nummer.

Hij zou ook dat nummer van Incubus kunnen gebruiken.

In ieder geval: Leni Riefenstahl, eat your heart out.