De Verenigde Naties hebben zich eventjes losgemaakt van hun negatieve obsessie met Israël, en de blik op Polderland geworpen. Ze hebben een vrouw met een neusring overgevlogen uit Zambia om ons te beoordelen. Zambia is een Afrikaans land dat bekend staat om zijn homohaat, politieke corruptie, beperkte vrijheid van meningsuiting, gemuilkorfde pers en dat een centrale bron is voor mensenhandel voor slavenarbeid en gedwongen seksindustrie. Dit geheel terzijde, het ging niet over Zambia, het gaat over ONS en en wat blijkt? We zijn te blank en te racistisch, xenofoob en "islamofoob", dus alle ambtenaren moeten op diversiteitstraining. Over oplaaiend antisemitisme heeft VN-rapporteur morele oplichter Tendayi Achiume het overigens niet, want "bij de uitwerking van het rapport was ze gehouden aan een maximaal aantal woorden." En die woorden werden allemaal gekoloniseerd door de duiding van ons vreselijke xenofobe racisme, in een verwijtvod (.docx) van iemand die juichte voor Robert Mugabe. Maar dat terzijde, want het ging niet over haar erfzonden, het gaat over ONZE witte schuld.

Want het wordt tijd dat we eens gaan LuIsTeReN. Zoals we weten heeft de Black Lives Matter-beweging, in lijn met de rassenwetten-bestseller "White Fragility" van fopwetenschapper Robin Diangelo, bepaald dat bepaalde maatschappelijke eigenschappen enkel aan blanken toebehoren, zoals individualisme, hard werken, objectiviteit, rekenschap, het gezin als hoeksteen, progressiviteit en respect voor autoriteit. Hier staat allemaal uitgelegd en ja dat klopt, dat is inderdaad een Amerikaanse website van een Amerikaans wetenschappelijk instituut, waar blanken als boosaardige mensen worden beschreven en zwarten als een soort permaslaven omdat ze hun gezinnen niet bij elkaar kunnen houden (dat laatste ff doorstrepen, mag je niet meer zeggen - red.) Maar denk nou niet dat het niet deze kant op waait, want dat doet het al jaren. Hier hebben we immers de Gloriawekkerschappen. De VN loeren over de heg. En van de Staatsomroep tot het gebelgde courantenland, en van collegezalen tot debatpodia, wordt al die witte zelfhaat geïnternaliseerd, en daarna antiperistaltisch over u heen geprojectielvomeerd. Met stukjes pepernoot en zo.

Het is, kort en goed, een gitzwarte periode aan het worden. De tijd van de vrije mening staat onder druk.