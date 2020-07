Nu alvast een paar tips voor de gastheren/interviewers:

- Tom: zoveel mogelijk kop dicht. Je hebt een scherpe, dominante stem waarmee je de gast al heel snel overstemt. Stel een vraag en geef je gast de tijd een antwoord/betoogje op te zetten. Je gasten zijn over het algemeen eloquent genoeg en hebben je sturing zelden nodig. Uiteraard prima om iemand die vast dreigt te lopen of de draad kwijtraakt even een zetje te geven - maar een gast mag best even nadenken over een antwoord en een korte stilte laten vallen. Niet onderbreken voor een grapje omdat de gast bijvoorbeeld een woord vreemd uitspreekt of zo. Dat breekt de concentratie en de gast is van zijn/haar apropos (altijd een grote zwakte in de interviews van Van Nieuwkerk). Slik maar in, die woordspeling. Meestal flauw en irrelevant. Ook niet met een paar glazen bier op.

Bart: het gaat om de gast, niet in eerste instantie om jou. Je kunt online al heel veel van je opinies kwijt, we willen nu die van de gast horen. Wat betreft de grapjes: zie opmerkingen bij Tom. Een geheel nieuw inzicht is natuurlijk altijd welkom en kan het gesprek weer wat brandstof geven. Maar vervolgens zo snel mogelijk de gast weer zijn/haar gang laten gaan.

Succes met het gesprek, ik zal het met gepaste aandacht volgen.