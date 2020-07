Als links persoon kun je hardop oproepen tot geweld, zeggen dat je een getrainde marxist bent, steden plunderen en brand stichten waarna de media zich in alle bochten wringen om je te verdedigen, maar als rechts persoon krijg je alle hondenfluitjes in je schoenen geschoven want 'wat bedoel je nou echt?' vuile Nazi fascist.

Laten we even terug gaan naar de kern van dit hele circus. Er is iemand doodgegaan in de VS, daar ontstaan anti-politiegeweld demonstraties uit, dat waait over naar Nederland, maar hier hebben we geen politiegeweld dus gaat het al snel over zwarte piet, dat vergroten ze naar 'systematisch racisme' en nu moeten we als heel land heropgevoed worden want oh oh wat zijn wij racistisch terwijl we op alle tolerantie lijstjes in de top staan. Kunnen we alsjeblieft weer even normaal doen stelletje na-apers.