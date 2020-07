Dan over groeps immuniteit. De "toon aangevende" wetenschappers maken ook hier een vreemde chicane in de aanpak van hun onderzoek : "we examined a range of likely SARSCoV-2 transmission scenarios through 2025 and assessed nonpharmaceutical interventions that could mitigate the intensity of the current outbreak." en concluderen " Absent other interventions, a key metric for the success of social distancing is whether critical care capacities are exceeded. To avoid this, prolonged or intermittent social distancing may be necessary into 2022. Additional interventions, including expanded critical care capacity and an effective therapeutic, would improve the success of intermittent distancing and hasten the acquisition of herd immunity. Longitudinal serological studies are urgently needed to determine the extent and duration of immunity to SARS-CoV-2. Even in the event of apparent elimination, SARS-CoV-2 surveillance should be maintained because a resurgence in contagion could be possible as late as 2024." science.sciencemag.org/content/sci/36... Dat is dus precies wanneer de eventuele tweede termijn van Trump zou aflopen. Over desinfectie methoden met chlorix, hydroxychloroquine in combinatie met azithromycine en de onlangs bekend gemaakte 100% werkende behandeling door het inhaleren van Budesonide met een vernevelaar / verstuiver worden opnieuw volkomen genegeerd. www.naturalblaze.com/2020/07/texas-do... Dit is een onhoudbare situatie, het leven gaat door. Mocht je COVID-19 toch oplopen dan zijn er voldoende eerste lijns methoden om van COVID-19 met 100% succes en zonder bijwerkingen te kunnen genezen. Dat er Va banque word aangestuurd op een vaccin van Bill en Melinda blijkt wel uit deze zinsnede : "Discussion - The concept of herd immunity is most commonly used in the design of vaccination programs (12, 13). Defining the percentage of the population that must be immune to cause infection incidences to decline, herd immunity thresholds constitute convenient targets for vaccination coverage. " www.medrxiv.org/content/10.1101/2020....