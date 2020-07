Heeeel vaak horen we in een debat '' de grijs gedraaide plaat'' waarmee bedoeld wordt dat de heer Wilders in herhaling valt.

Deze mensen horen de man spreken maar luisteren niet, want Wilders waarschuwt al jaren voor een en het zelfde gevaar.

Verloochend, gedemoniseerd, beschermd en vervolgt wordt de tweede partij van Nederland gewoon , al enige jaren, buitenspel gezet en hierdoor een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking niet meer gehoord.

De huidige situatie waarin we ons nu bevinden is de uitkomst van 9 jaar kabinet Rutte met een door MSM ondersteunde PVVfobie.

En laten we nou niet lopen mauwen over dat we zo graag Wilders of Bosma bij J. Kelder aan tafel willen zien, morgen avond.

Want dit is onderhand "de grijs gedraaide plaat" geworden om deze personen te laten vertellen dat ze niet racistisch zijn.