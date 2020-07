Hadden we nét ons gesprek met Wierd Duk afgerond, werden we door de woke omroep van het web geworpen. Een fragmentje Fidan in Op1 was de boosdoener van de copyrightclaim. Kennelijk vonden ze zichzelf ook wel flauw (na het jarenlang ongevraagd & onbetaald jatten van alle Dumpert-content om Matthijs mee overeind te houden tijdens DWDD), en heeft er iemand op de groene knop gedrukt. Video doet het weer en wij van WC Eend bevelen anderhalf uur Wierd Duk echt van harte aan. Die nare Nijman moet je maar voor lief nemen, die zit er nou eenmaal graag bij als er bier gedronken mag worden onder werktijd. Daarover gesproken, zet de irmasluizen maar open, we gaan aan het bierrr.

Oh ja. En Geert stond er.

Cancel Culture in een notendop