Zo. Vanavond gaan we historicus, bassist en allround vrolijke snuiter Wierd Duk eens lekker cancelen. We hebben de goede man uitgenodigd in Chips. Nootjes. Bier. om hem te vragen waarom hij in godsnaam nog niet op zijn knieën zit om voor zijn leven als boze witte boomer te smeken. Zelfs Sylvia Witteman heeft inmiddels ontdekt dat een grap over een gaper desastreuze gevolgen kan hebben, waarom doet Wierd niet braaf mee en denkt hij nog steeds, zoals in 2017, dat we gaan verliezen of GLOORT ER HOOP voorbij de horizon op het slagveld van de genderverwarde gekte die Dit Land geselt? Jaaaa jommes, het wordt weer geselluuuug!

LIVE om 21:00 uur in de stream hierboven of op GSTV YouTube (abonneer!)

Audio Only: Na de liveshow beschikbaar op onze Soundcloud, in Spotify of in Apple Podcasts (abonneer!)

Lekker samen tegengeluid maken

Vind je dit nou waardevolle online televee, die vrij & ongehinderd gemaakt moet kunnen worden, dan mag u best Erelid worden en/of de rode wijn van Wierd betalen. Want Amerikaanse en Britse podcasts vullen zich al jaren met verbazing en afschuw over het verval van sociale wetenschappen, de mainstream media en het vrije publieke debat, maar in Nederland wordt het veel minder besproken (en veel meer ondergaan). Wierd, wijzelf en het wakkere deel van het internet verbaast zich al veel langer dat “men” dit niet aan zag komen, maar juist alle ruimte gaf aan identity politics volgens een verknipte versie van de "Critical Theory". Het is een soort mentaal socialisme dat zijn gelijkheid niet afdwingt op basis van merites, maar op grond van moralisme. Een soort cultuurmarxisme, zou je kunnen zeggen - oh wacht dat deden we in 2017 al.

Bindende Bonus Kijktip voor na afloop: