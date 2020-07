Ondertussen:

“ De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes is niet te spreken over de manier waarop Nederland extra voorwaarden stelt aan een lening aan het eiland. Het geld is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

In een brief aan premier Rutte trekt Wever-Croes de parallel met George Floyd. "Mark, zo kunnen we niet ademen", schrijft ze. Ze heeft naar eigen zeggen veel te weinig tijd gekregen om een pakket van 218 pagina's met aanvullende voorwaarden te kunnen bestuderen.

In het radioprogramma Nieuws en Co zegt Wever-Croes dat ze de vergelijking met George Floyd niet te ver vindt gaan. "Het is een metafoor voor mensen die niet kunnen ademen. Aruba ligt op dit moment op de grond", zegt ze.”

Dit is werkelijk niet te geloven. Ik heb niks met Rutte maar om hem nou te vergelijken met die agent die Floyd vermoordde is gewoonweg wanstallig.

Is dit nou de hedendaagse politiek? Gelijk de banden verbreken met dit soort bananenlanden.