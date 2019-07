Net als zwarte piet weer zo ‘n jaarlijks discussiedingetje. Ook weer op Radio 1 waar een politicus twijfelde of hij wel zou gaan want het is wel leuk en goed netwerken en zo, maar aan de andere kant vlees wat veel mensen tegenwoordig fout vinden “en je vertegenwoordigt toch het volk”. Welnu, flapdrol, je vertegenwoordigt ook mij en de vele, vele anderen die met mij vinden dat we maar eens wat meer moeten genieten en minder zeiken, en die het helemaal zat zijn dat elke gelegenheid aan moet worden gegrepen om aandacht te vragen of bewustwording te kweken of actie te voeren of voor te lichten.