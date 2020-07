Hieronder nog eens de terugblik in vier minuten op CNB & Dennis Schouten (waarvan hier de volledige anderhalf uur). Dennis gaan we later elders nog terug zien, deze donderdagavond schuift Wierd Duk aan. De Nederlandfluisteraar des Vaderlands is bekend van zijn wekelijkse spreadpagina's in de T., met actuele achtergrond bij het maatschappelijk debat van deze week, waarvoor hij dagelijks op de digitale pijnbank wordt gelegd door de pijprokers van de Dode Bomen en op het Mediaparc Fermé. Maar de W is de W, dus die houdt de rug recht tegen beeldenstormers, deugvlaggers en overige drammende blazers en knielende dwazen waarover hij zich blijft verbazen. Hoog tijd voor een kroeggesprek dus, op

Donderdagavond om 21:00 uur op GeenStijlTV bij Chips. Nootjes. Bier. En Wierd Duk!