Kroeggenoten! Toen wij van de GeenStijl het ledenmodel invoerden, hebben we beloofd: er komt niets achter een betaalmuur, want Dit Is Internet en geen dode boom van een Nederbelgische uitgever die winstmaximalisatie belangrijker vindt dan waarheid & werkelijkheid. GeenStijl haalt zijn inkomsten uit een combinatie van advertenties (site dringend updaten! - MGMT), leden en donateurs. Wie lid wordt, krijgt wat lullige extraatjes, korting op Koop een Koe, een tweewekelijkse eXcLuSiEvE Nieuwsbrief en nul banners op GS. Prima combimodel, loopt lekker gaat goed. Maarrr waar we echt onwel van worden, is de razendsnelle verlewishamiltonisering van sport, media & marketing: de marxistisch getinte Linkse Inclusitie dwingt iedereen op de knieën voor irrationele eisen onder dreiging van censuur, boycot, desinvesteringen en sancties (hee, waar kennen dat van?). GeenStijl heeft al een [strikt geheim aantal] betalende leden, maar we hebben [specifiek aantal] betalende leden nodig om 100% onafhankelijk te worden van reclame-inkomsten, en daarmee volledig onschendbaar te worden voor de cancelcultuur die, geloof ons maar, de komende jaren nog veel absurder wordt voordat het - hopelijk - beter wordt. Want na de millennials. Komt Generatie Z(yklon). Daar gaan je avocado's. En je vrije woord. Heb je straks alleen nog het gewitlijste NieuwNieuws.nl. Ook leuk. Toch minder.

Lang verhaal kort iets minder lang: GS heeft meer leden nodig om minder risico te lopen. We willen geen betaalmuur bouwen. We willen onze miljoenmiljard vaste bezoekers vriendelijk doch dringend aansporen om betalend Erelid te worden. Wij denken met onze arrogante rotkoppen dat we keihard nodig zijn in het dichtgetikte "debat" van dit morele drijfzandland, maar jullie beslissen uiteindelijk over onze bestaanszekerheid. Daarom denken we erover om het off-topic ouwehoeren in de panelen onder dit dagelijkse Stamcafé (iedere avond open) alleen toegankelijk te maken voor Premiums. Lezen, klikken en memes kijken voor iedereen. Commenten, kletsen en Keestelkaraoke alleen voor kroontjesdragers. Mag je - nu nog gratis - hieronder roepen dat we eerst Baudet in de roze mond moeten nemen, dat we nooit meer negatief mogen schrijven over [jouw persoonlijke stokpaardje] en/of dat we [Van Rossem/Mosterd/Ronaldo/Spartacus/Tom Staal/Die dropstaaf van een Nijman] moeten ontslaan voordat er een cent onze kant op komt. Of je vorkt gewoon die 33,33 euro per jaar onze kant op, en je wint een online leven lang gratis rosébier op een webstek van winnaars in een internet van knielende theedrinkers en cancelende citroenmuntwaterzuigers. Kies je vergif verstandig.

Donderdagavond Chips. Nootjes. Bier. En Wierd Duk! Vragen voor deze Vreemde Eend? Stel ze onder het affiche!