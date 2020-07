Niemand weet wat er echt aan de hand is, maar..



Wat we zeker weten:

-Het virus komt uit een lab

-Overheden volgen het WHO

-Het WHO word door een heel klein groepje mensen geleid

-Er word as we speak voor biljoenen aan Vaccins geproduceerd

-Er word as we speak aan biometrische 'immuniteit' paspoorten gewerkt

Die hele 1,5 meter lijkt een despotische beslissing om die biljoenen deals voor vaccins door te drukken bij overheden. En meer systemen van controle te installeren.

Ze willen het bovenstaande vast heel graag want:

-Het virus is extreem mild en >90% merkt het zelfs niet

-We hebben griepgolfen meegemaakt die erger zijn.

-We hebben al weken lang ondersterfte

-Onze economie is er voor gedecimeerd

-Onze monetaire unie is er voor gedecimeerd

Het hele zaakje stinkt. En ik zal de alu hoed maar weer eens opzetten... In een wereld waar bij de begrafenis van de vader van Ghislaine Maxwell KBG, FBI en wereld leiders aanwezig zijn... en nu dochterlief de rechterhand blijkt van een pedofiele miljardair die zijn eigen pedofieleneiland had waar elke wereldleider naar op en af reisde... tot het Engelse koningshuis aan toe... in zo'n wereld is alles mogelijk..



Zelfs het idee dat dit covid gebeuren slechts een hoop rook en spiegels is om een nieuwe orde te installeren. Het grootste bezit dat iemand kan hebben is immers geen geld of goud maar andere mensen. Wellicht moeten we wakker worden voor het feit dat we op een grote belastingboerderij leven... en de boer wellicht een nieuwe vorm van mensen hoeden aan het uitrollen is.