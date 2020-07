Racistisch Rotterdams lied.

't Was op een dag in januari

In Rotterdam, op Katendrecht

Toen heeft m'n knul, m'n blonde Arie

Me voor het laatst gedag gezegd

Hij had gemonsterd op de 'Vrede'

Voor zeven weken uit en thuis

Nou is het zeven jaar geleden

En nog kwam Arie niet naar huis

En altijd komen er schepen

Aan Katendrecht voorbij

Maar de schuit van Blonde Arie

Die is er nog steeds niet bij

Mot ik een boodschap voor de heren

Smeer ik 'm naar het Willemsplein

Om daar met angst te informeren

Wie er weer bijgekomen zijn

Altijd weer schepen, vreemde prauwen

Ik zie matrozen, blond en blij

Daar met hun plunjezakken sjouwen

Maar die ik zoek is er nooit bij

Vaak word ik 's avonds aangeslagen

Als ik zo aan de kade sta

Dan durft zo'n kerel mij te vragen

Of ik 'es met 'm dansen ga

Bij zoiets jeuken dan mijn handen

Maar als 't een zeeman is, die vent

Dan vraag ik hunk'rend van verlangen

Of ie m'n Arie heeft gekend