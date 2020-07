Als je oververtegenwoordigd bent in de gevangenis omdat je dingen doet die niet mogen zoals liquideren, of liquidaties bestellen, dan betekend dat dat er dus minder mensen over blijven om in de politiek te gaan, ceo te worden of in de media te verschijnen of om kinderen te helpen opvoeden.

Dát is dus kennelijk racisme. Dat de criminele carrière je andere carrière in de weg zit. Goed nieuws, is dus, dat je racisme zelf in de hand hebt. Racisme is een carrière keuze.