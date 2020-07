@reaguurders GS

Het debat heb ik niet kunnen volgen. Maar, hebben ze het in de kamer ook over racisme tegen blanken gehad, en dan bedoel ik niet alleen geweld of hate-crimes, maar ook in het onderwijs of op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld?

Of durfden ze daar (al)weer niet over te praten?

Een paar voorbeelden hieronder. En sorry, het word ontkend en nauwelijks onderzocht en daarom wat ouder onderzoek qua voorbeelden hieronder, maar er recentere onderzoeken heb ik niet kunnen vinden.

"... Een voorbeeld is een project in de regio Den Haag om allochtone mkb-ondernemers te benaderen. De regiomanager heeft een vijftal allochtone intercedenten samen als team in één vestiging geplaatst. Zo kon op succesvolle wijze vraag worden gecreëerd bij allochtone ondernemers..."

Bron: Diversiteit in het personeelsbestand - Kennisbank Openbaar Bestuur (2001)

"Tevens blijkt ... dat sociale druk, het imago van de onderneming en lage transactiekosten voor de Turkse ondernemers motieven zijn om met name

Turks personeel in dienst te nemen. ...

Tenslotte is de vraag gesteld of Turkse ondernemers vaker gebruik maken van Turks personeel in vergelijking met autochtone ondernemers. ...

Het personeelsbestand van de ondervraagde Turkse ondernemers ... overgrote meerderheid van de personeelsbestanden van de Turkse ondernemers is dus Turks (81,8%).

Verder blijkt uit het onderzoek dat onder Turkse ondernemers veel vooroordelen over werknemers met een niet-Turkse achtergrond bestaan. Een niet-Turkse werknemer zou direct weten wat de ondernemer bedoeld, een niet-Turkse werknemer is beter te vertrouwen, het is minder makkelijk om overeenstemming te bereiken of informatie uit te wisselen, en niet-Turkse medewerkers zouden minder goed 'passen' bij het bedrijf.Bron: Migrantenstudies (2007), 23(2), pp 131-144, Isolement van allochtone ondernemers buiten de Randstad: keuze of dwang?

""Buitenlandse ondernemers willen altijd met elkaar zaken doen ... Ook succesvolle etnische ondernemers blijven veel opereren in eigen kring. Personeel komt ook uit eigen kring. Het is de vraag of deze beperking tot eigen kring geheel een vrijwillige keuze is, want etnische ondernemers leveren vaak minder kwaliteit dan Nederlandse ondernemers verlangen. Dat geldt voor producten en voor diensten. Dat accepteren Nederlandse ondernemers niet. In eigen kring wordt het wel geaccepteerd. ...

[Het laatste is een aanname die niet door de onderzoeksresultaten lijkt te worden ondersteund. Veel meer lijkt het erop dat sociaal-cultureel/etnische voorkeuren bepalend zijn voor het geen zaken willen doen met NLse ondernemers. Echter, gebrek aan onderzoek hierover maakt dat geen conclusies kunnen worden genomen.]

"... Als een bedrijf van een etnische ondernemer groeit, neemt deze

veel makkelijker ook allochtonen als personeel aan dan autochtone ondernemers. ...

Etnische vrouwelijke ondernemers richten zich meer op hun eigen etnische groep dan etnische mannelijke ondernemers in termen van het aannemen van personeel en het aanbieden van diensten aan klanten."Bron: Monitor Etnisch ondernemerschap 2004



En verder, kijk om u heen. Hoeveel allochtone ondernemers kent u? Hoeveel personeel is daar in dienst? Hoeveel procent daarvan is blank en autochtoon NL? Of heeft een andere religie dan de ondernemer zelf?

Waar ik woon zijn de cijfers denk ik zelfs hoger als (die 81,8%) uit dat ene onderzoek.